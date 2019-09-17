Севастопольские школьники начали изучать украинский язык

Севастополь, 17 сентября. В школах Севастополя начали изучать украинский язык. Об этом сообщил директор городского департамента образования и науки Игорь Белозеров.

По его словам, предмет не входит в перечень обязательных, ученики его могут выбрать по желанию. Белозеров напомнил, что в севастопольских школах уже ведется преподавание крымско-татарского языка как национального, причем и в формате факультативов, и в формате обязательных уроков. Дети начинают его учить после заявки родителей. Уроки по украинскому языку ввели после того, как перед началом учебного года департамент получил первые просьбы на введение этого предмета.

Поступали и заявки на изучение армянского и азербайджанского языков. Сейчас департамент ищет преподавателей. Кроме того, родители просили ввести уроки греческого, однако в итоге сами же отказались от этой идеи. Белозеров отметил, что сейчас более 41 тыс. детей изучает русский язык как национальный, почти 180 школьников учат украинский и столько же школьников — крымско-татарский.

Согласно данным на начало 2019 года, 77% жителей Севастополя - русские, число украинцев составляет около 13% и еще почти 10% горожан - представители других национальностей, уточняет ТАСС.