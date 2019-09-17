В Совфеде напомнили о «формуле Штайнмайера» в ответ на «формулу Зеленского»

Донбасс — это не территория, а люди. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявила член Совета Федерации, сенатор Ольга Тимофеева.

«Формула Зеленского»

Глава украинского министерства иностранных дел Вадим Пристайко рассказал о существовании «формулы Зеленского» по прекращению гражданского конфликта на территории Донбасса.

Он отметил, одна из главных составляющих данной формулы — переход к радикальным мерам, если проблема не будет решена в самое ближайшее время. Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что у Киева «на все про все» лишь полгода-год.

«Формула Зеленского» завершается фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры. Это и есть условная «формула Зеленского», — заявил Пристайко.

Кроме того, он добавил, что Киев сделает все возможное в ответ на ожидания украинского народа.

«Мы попробуем вернуть всех наших парней и девушек, это одна часть. Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону», — рассказал Пристайко.

При этом украинский дипломат добавил, что Киев хочет разрешить жителям Донбасса приезжать на перерегистрацию, «чтобы получить несчастную пенсию», не каждые два месяца, а раз в год.

«Формула Штайнмайера» должна действовать

Как отметила Ольга Тимофеева, заявление украинского министерства иностранных дел — это продолжение той политики Киева, которую уже идет с 2014 года. Как вариант выхода из кризиса Украине были предложены минские соглашения.

«Сейчас Владимир Путин сказал, что Украине необходимо переходить от всех деклараций, дорожных карт к уже документу, который будет фиксировать реальную картину и показывать выход. «Формула Штайнмайера» должна действовать. Но чем были неудобны минские соглашения? Сперва должно состоятся политическое решение вопроса, потом — закрытие границ и прочее. Почему в главу ставится политическое решение вопроса? Потому, что это безопасность людей, находящихся на территории Донбасса», — пояснила Ольга Тимофеева.

Сенатор напомнила, что украинцы, которые творили зло в Донбассе, на чьих руках кровь, никуда не делись. Они граждане Украины и спокойно живут. Соответственно, если не будет политической гарантии и воли Киева, соответственно, беспредел на территории Донбасса при закрытии границ будет только расти. Люди — жители юго-востока — станут заложниками.

«Украина периода Петра Порошенко брала в заложники людей, которых сейчас нам начинают передавать. Это заявление [о «формуле Зеленского»] это даже не ультиматум нам, как стороне, которая взяла на себя обеспечение гарантий безопасности в политическом плане жителей Донбасса. Это констатация факта, что Киев будет действовать по жесткому сценарию. Они дают себе возможность так действовать. Прошло более четырех лет и конфликт до сих пор не погашен», — добавила Ольга Тимофеева.

Сенатор напомнила, что Донбасс — это не территория, а люди. Они должны иметь максимальную гарантию безопасности во всех отношениях.

С 2014 года на территории Украины идет гражданская война. Причиной ее возникновения стал государственный переворот в Киеве. Жители Донбасса отказались принимать новую центральную власть и путем референдума провозгласили независимость. В результате появились Донецкая и Луганская Народные Республики. По последним данным ООН, в ходе конфликта в Донбассе погибли свыше 13 тысяч человек. По неофициальной информации, количество погибших перевалило за 30 тысяч. Россия не является участником конфликта, однако оказывает гуманитарную помощь жителям народных республик.