Кокорин и Мамаев останутся под контролем полиции до декабря

Москва, 17 сентября. Хавбек Павел Мамаев, форвард Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, осужденные за две драки в центре столицы в октябре 2018 года, после условно-досрочного освобождения (УДО) будут оставаться под контролем полиции примерно до декабря. Об этом представителям СМИ рассказал во вторник адвокат футболистов Юрий Падалко.

«Они будут должны зарегистрироваться по месту жительства в отделе внутренних дел, за ними будет осуществлен контроль до ноября или декабря», — сказал юрист.

Падалко не уточнил, будут ли введены ограничения для спортсменов относительно выезда за границу после условно-досрочного освобождения. Однако он отметил, что настроение у футболистов хорошее.

Как сообщил ранее во вторник корреспондент Федерального агентства новостей, Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО. В настоящее время спортсмены находятся в колонии в Белгородской области. Встречать игроков приехал отчим Кокорина на Mercedes-Benz Gelandewagen. Сообщалось, что он наехал на ногу корреспонденту «Матч ТВ», поэтому на место пришлось вызывать карету скорой помощи.

Напомним, в октябре 2018 года Кокорин и Мамаев, брат форварда «Зенита» Кирилл и их друг стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Сначала они избили водителя ведущей Первого канала, а через несколько часов в «Кофемании» напали на руководителя департамента Минпромторга Дениса Пака.