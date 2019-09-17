Москва, 17 сентября. Дивизионы зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» и расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» приступили к боевому дежурству на шести полигонах в рамках учений «Центр-2019». Об этом сообщает министерство обороны России.

Комплексы С-400 и «Панцирь-С» заступили на дежурство на шести военных полигонах в России. Отмечается, что военная техника задействована в стратегических командно-штабных учениях. Части совершили марш в районы проведения учений. Расчеты дивизионов «Панцирь-С» и ракетных систем С-400 «Триумф» оборудовали позиции. Кроме того, они организовали охрану объектов по периметрам позиционных районов.

Ранее расчеты С-400 заступили на боевое дежурство под Калининградом. 12 марта боевые расчеты С-400 заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в Ленинградской области. Кроме того, расчеты провели тренировочные стрельбы, а также совершили комбинированный марш протяженностью более двух тысяч километров.

Эксперты рассказали, почему многие страны стремятся купить зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, несмотря на угрозу попасть под санкции США. Мнением делятся специалисты американского журнала The National Interest.

Эксперты отмечают, что комплексы С-400 стали логическим продолжением зенитных ракетных систем С-300 и первоначально внешне мало чем от них отличались. Но главным преимуществом первых версий С-400 стало применение более совершенных радиолокационных технологий. По данным издания, новые радиолокационные установки позволяют С-400 поражать практически все возможные воздушные цели.

Другим важным преимуществом системы стала возможность использования четырех различных типов ракет с разным весом и возможностями. По мнению экспертов, благодаря этому комплексы С-400 способны выполнять значительную часть функций эшелонированной системы противовоздушной обороны (ПВО) сами по себе. В NI отмечают, что С-400 стала более гибкой системой, чем ранние варианты комплексов ПВО, которая, к тому же, может использовать ракеты для С-300.

В качестве еще одного преимущества С-400 эксперты отмечают дальность действия. Ракеты ранних версий для С-300ПМУ-1 и С-300ПМУ-2 могли поражать цели на расстоянии 150 и 200 километров. С-400 способны уничтожать цели на расстоянии до 240 км, а с новейшими ракетами 40Н6 — до 400 км.