Дом экс-главы Нацбанка Украины сожгли под Киевом

Гореничи, 17 сентября. В поселке Гореничи Киевской области неизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой. Об этом рассказала сама бывший руководитель НБУ.

По словам Гонтаревой, возгорание произошло после того, как неизвестные бросили в дом бутылку с зажигательной смесью.

«Наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже потушить. Это уже полное и окончательное беззаконие. Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается!», — пожаловалась она украинскому theБабелю.

Экс-глава НБУ уточнила, что во время пожара в доме не было людей, поэтому пострадавших нет. Также она добавила, что охранник дома видел момент, когда в постройку летела бутылка, и сразу вызвал полицию и пожарных.

Полиция Киевской области рассматривает поджог как одну из версий возгорания дома экс-главы НБУ, передает украинское издание «Невское время». Также среди причин пожара правоохранители рассматривают версию неосторожного обращения с огнем и короткого замыкания.

Сообщается, что делопроизводство пока не открыто. На месте работает следствие.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция расследует это дело и приложит все усилия для поиска преступника.

В конце августа в Лондоне, где сейчас проживает Гонтарева, ее сбила машина. В результате бывшая глава НБУ попала в больницу. Также в ночь на 5 сентября неизвестные облили бензином и подожгли автомобиль ее невестки.

А ранее Гонтарева заявила, что ей угрожает украинский олигарх Игорь Коломойский. Сам бизнесмен при этом сказал, что она «рассказывает сказки».