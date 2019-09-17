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Дом экс-главы Нацбанка Украины сожгли под Киевом

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Дом экс-главы Нацбанка Украины сожгли под КиевомГореничи, 17 сентября. В поселке Гореничи Киевской области неизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Украины (НБУ)  Валерии Гонтаревой. Об этом рассказала сама бывший руководитель НБУ.

По словам Гонтаревой, возгорание произошло после того, как неизвестные бросили в дом бутылку с зажигательной смесью. 

«Наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже потушить. Это уже полное и окончательное беззаконие. Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается!», — пожаловалась она украинскому theБабелю.

Экс-глава НБУ уточнила, что во время пожара в доме не было людей, поэтому пострадавших нет. Также она добавила, что охранник дома видел момент, когда в постройку летела бутылка, и сразу вызвал полицию и пожарных.

Полиция Киевской области рассматривает поджог как одну из версий возгорания дома экс-главы НБУ, передает украинское издание «Невское время». Также среди причин пожара правоохранители рассматривают версию неосторожного обращения с огнем и короткого замыкания.

Сообщается, что делопроизводство пока не открыто. На месте работает следствие.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция расследует это дело и приложит все усилия для поиска преступника.

В конце августа в Лондоне, где сейчас проживает Гонтарева, ее сбила машина. В результате бывшая глава НБУ попала в больницу. Также в ночь на 5 сентября неизвестные облили бензином и подожгли автомобиль ее невестки.

А ранее Гонтарева заявила, что ей угрожает украинский олигарх Игорь Коломойский. Сам бизнесмен при этом сказал, что она «рассказывает сказки».

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Источник: theБабель
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