В МЧС рассказали, как фейки в соцсетях приводят к массовой панике

Москва, 17 сентября. Недостоверная информация, распространяемая в Сети во время чрезвычайных ситуаций, может привести к возникновения массовой паники и агрессии. Соответствующее заявление сделала директор Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России Юлия Шойгу.

Она отметила, что последствия массовых реакций на распространяемые в социальных сетях фейки могут быть очень серьезными.

«Люди читают фейковую новость, она, как правило, быстро распространяется, обрастает подробностями, что укладывается в социально-психологические закономерности», — рассказала Шойгу.

В качестве примера она привела ситуацию с произошедшим в Кемерово пожаром в торговом центре «Зимняя вишня». Тогда в соцсетях и мессенджерах распространялись сообщения о сотнях погибших. Это привело к тому, что на телефоны горячей линии стало поступать огромное количество звонков. Шойгу пояснила, что операторам пришлось разбираться, действительно ли у звонящего есть информация о людях, находящихся в торговом центре. Она отметила, что благодаря внимательному отношению к каждому звонку удалось довольно оперативно составить список оставшихся в «Зимней вишне». Кроме того, сотрудники ЦЭПП и других служб в течение ночи разыскали людей, которые выбрались из ТЦ живыми, но при этом их родственники ничего не знали об их судьбе.

Шойгу подчеркнула, что во время чрезвычайных ситуаций нельзя ограждать людей от информации, но все сообщения должны быть проверены и достоверны.

«По нашим наблюдениям, отсутствие информации или некорректно поданная информация являются одним из факторов, утяжеляющих психологическое состояние любого человека во время чрезвычайной ситуации», — пояснила директор ЦЭПП в беседе с ТАСС.

По словам Шойгу, психологическая служба МЧС, которой 17 сентября исполнилось 20 лет, ведет работу с людьми, вовлеченными в чрезвычайную ситуацию, например, с родными и близкими погибших, с потерявшими жилье или проживающими в зоне ЧС. Она подчеркнула, что ЦЭПП предпринимает целый ряд действий, чтобы все эти люди получали своевременную и достоверную информацию.