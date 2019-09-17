Кальюлайд заявила, что Эстония должна говорить с РФ самостоятельно

Таллин, 17 сентября. Эстония должна быть страной, которая самостоятельно ведет диалог с Российской Федерацией. Об этом заявила эстонский лидер Керсти Кальюлайд в интервью порталу ERR.

По словам президента прибалтийской республики, Эстонии необходимо оставаться в списке государств, которые сами говорят с Россией и с которыми другие единомышленники и партнеры обсуждают вопросы взаимодействия с россиянами.

Кальюлайд обратила внимание на то, что ее визит в Россию в апреле текущего года и встреча с российским лидером Владимиром Путиным усилили в этом контексте позиции Таллина.

«Сейчас я чувствую, что, поскольку я и сама внесла свой вклад в то, чтобы понять, что происходит в России и что там думают, то у меня улучшился доступ к этой информации и я могу высказывать наше мнение с существенно усиленных позиций», — указала глава Эстонии.

Напомним, 18 апреля глава эстонской республики Керсти Кальюлайд прилетела в Москву, где приняла участие в торжественной церемонии открытия отремонтированного здания посольства республики. Позднее эстонского лидера принял в Кремле президент РФ Владимир Путин, который назвал ненормальным отсутствие содержательных контактов официальных лиц Москвы и Таллина в течение долгих лет. Президент Эстонии пригласила главу РФ посетить республику в 2020 году.