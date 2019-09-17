Страдающая от крапивницы Седокова рассказала о борьбе с болезнью

Москва, 17 сентября. Российская певица Анна Седокова рассказала о своей болезни. Артистка последние три недели страдает от крапивницы. В своем аккаунте в Instagram она опубликовала фотографии, на которых видны последствия заболевания: кожа поражена как на лице, так и на теле.

Седокова призналась, что не хотела рассказывать о своей болезни, но все же решила открыться подписчикам, так как подумала, что сможет поддержать людей, столкнувшихся с тем же недугом.

Артистка рассказала, что все началось три недели назад, когда она стала просыпаться «от жуткого зуда», а лицо постепенно покрывалось пятнами. Она отметила, что пыталась скрыть припухшее лицо под солнцезащитными очками и кепками, а также замаскировать пятна с помощью косметики.

«Самое неприятное, что вместе с красными пятнами на лице и теле у меня, как сказали врачи, отекали внутренние органы. В горле был ком. Становилось тяжело дышать. Моя доктор предупредила, что отек очень опасен и теперь, мне обязательно носить с собой в сумочке шприц и лекарство на всякий случай», — написала Анна Седокова на своей странице в Instagram.

По словам певицы, причины появления заболевания неизвестны, но доктора выяснили, что недуг не является аллергической реакцией на какие-либо продукты или цветы. По одной из версий, крапивница может проявляться на фоне нервного стресса.

Седокова рассказала, что пару дней назад у нее случился острый приступ. Она поблагодарила друзей и родных за помощь в борьбе с болезнью.

«Пару дней назад у меня случился острый приступ. Вот поэтому этот пост я пишу вам, делая капельницу», — отметила певица.

Ранее Анна Седокова призналась, что в школе была жертвой травли и самой непопулярной девочкой. По ее словам, сверстники не принимали ее в свою компанию.