Мантуров заявил, что санкции помогли России стать более конкурентоспособной

Варна, 17 сентября. Санкции помогли России стать более конкурентоспособной на мировом рынке. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Мантуров уверен, что санкции имеют не только негативное воздействие. По мнению министра промышленности и торговли РФ, благодаря западной санкционной политике Россия смогла сделать качественный рывок в ряде отраслей промышленности.

Такую точку зрения он высказал в интервью болгарскому изданию «Труд» в преддверии пленарного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Варне.

«Мы неоднократно говорили, что санкционная политика контрпродуктивна и не способствует развитию международной торговли. …Вместе с тем Россия в какой-то мере и благодаря санкциям получила историческую возможность обеспечить качественный рывок во многих отраслях промышленности. А это, в свою очередь, сделало нашу продукцию более конкурентоспособной на мировом рынке, в том числе и на рынке Болгарии», — сказал Мантуров.

Он также отметил, что сами по себе ограничительные меры являются «лишь вершиной айсберга», в то время как гораздо большее влияние на деле оказывают страхи и мифы о возможных последствиях, которые невольно формируются в сознании.

16 и 17 сентября в пригороде Варны в резиденции «Евксиноград» состоится заседание болгаро-российской комиссии. На заседании будут рассмотрены актуальные вопросы в области различных сфер — торговли, энергетики, туризма, инвестиций, окружающей среды, транспорта, сельского хозяйства и других вопросов взаимного интереса. В рамках заседания состоится и болгаро-российский бизнес-форум.

Ранее Денис Мантуров привел один из примеров выхода России из ситуации с санкциями и рассказал, что впоследствии РФ перестанет зависеть от иностранных материалов для MC-21. Министр отметил, что потребность в производстве собственных материалов возникла, когда Запад запретил Японии поставлять необходимые для создания крыла композитные материалы. Тогда Россия решила запустить собственное производство, которое оказалось успешным.