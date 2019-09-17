В Анкаре прошел саммит по Сирии. События дня. ФАН-ТВ

Также по словам президента сирийцам нужно помочь самим определить параметры государственного устройства своей страны.

«В числе первоочередных задач видим продвижение межсирийского политического диалога. В этих целях будет продолжена практика проведения регулярных экспертных встреч с участием представителей стран-гарантов, сирийской стороны, а также ООН и региональных наблюдателей. Очередной четырнадцатый раунд таких консультаций пройдет в октябре в Нур-Султане» — сообщил президент России Владимир Путин.

По его словам, руководству «достаточно принять мудрое государственное решение» и закупить С-300 как Иран или С-400, как Турция. Президент подчеркнул, что они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии.

«В священном Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Вот чтобы защитить свой род, свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии» — уточнил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить российские ЗРК С-400 или С-300 на фоне атаки дронов на нефтяные объекты королевства.

Бахрейн закупит у США системы Patriot

Между тем наследный принц Бахрейна Сальман бен Хамад на встрече с Дональдом Трампом заявил, что контракт на поставку зенитных ракетных систем Patriot подписан с США.

«Мы подписали сегодня контракт на приобретение первых для нас комплексов Patriot, и для этого не могло быть более подходящего момента», — сообщил наследный принц Бахрейна Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа.

Подробности и детали сделки по поставке ЗРК Patriot неизвестны. Стоит отметить, что именно эта система охраняла периметр нефтяных заводов в Саудовской Аравии и не справились с задачей, допустив атаку дронов.