Аналитики подсчитали убытки ЕС от российского продэмбарго за четыре года

Москва, 17 сентября. Экспорт косточковых фруктов из Европейского союза (ЕС) продолжает стремительно падать из-за российского эмбарго, которое Москва ввела в качестве контрмеры на рестрикции в 2014 году. Об этом сообщается в отчете европейских экспертов, подготовленном для службы сельского хозяйства зарубежных стран Минсельхоза США.

Как уточняется в документе, ЕС является нетто-экспортером персиков и нектаринов, то есть экспорт этих фруктов существенно превышает импорт. Впрочем, за прошлый и текущий годы зарубежные поставки этих фруктов сократились сразу на 38% — до 155 млн тонн. В итоге прибыль с экспорта составила 141 млн долларов, а ключевыми покупателями европейских фруктов оказались Белоруссия, Швейцария и Украина, сообщает RT.

Отмечается, что на снижении экспорта отразилось сокращение внутренних поставок, а также российские контрмеры. Последние также привели к убыткам в размере 170 млн долларов, указали специалисты.

Кроме того, российские контрмеры сказались и на экспорте европейской вишни и черешни, говорится в том же документе. Согласно подсчетам специалистов, за четыре года Евросоюз потерял 41 млн долларов.

«Экспорт вишни и черешни из ЕС направлялся преимущественно в Белоруссию, Швейцарию и Сербию, а уровень их экспорта в Россию был незначительным из-за российского эмбарго, убытки от которого за четырехлетний период составили 41 млн долларов», — пожаловались аналитики.

Как подчеркнул заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев, отдельным государствам ЕС сложнее справляться с последствиями эмбарго, поскольку таким странам нужен стопроцентный сбыт.

Как сообщала «Газета.Ru», Россия вынуждена была ввести запрет на импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции из Штатов, Канады, Австралии, Норвегии и ЕС летом 2014 года в ответ на западные рестрикции. Ограничения коснулись овощей, фруктов, колбасы, мяса, морепродуктов, рыбы, а также сыров и другой молочной продукции. Как подчеркивал глава российского государства Владимир Путин, РФ отменит продэмбарго, когда западные страны снимут свои ограничения.