Премьер Чехии запланировал встречу с Зеленским в Нью-Йорке

Прага, 17 сентября. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш намерен провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом Бабиш сообщил в понедельник, 16 сентября, после встречи с президентом Чехии Милошем Земаном.

«С господином президентом мы обменялись взглядами о ситуации на Украине. Я проинформировал его, что во время пребывания 22–28 сентября в Нью-Йорке, на заседании ГА ООН, встречусь с президентом Украины Владимиром Зеленским», — сказал чешский премьер.

Как рассказал Бабиш, с Земаном он обсудил и ситуацию в Сирии. В ходе разговора чешский президент и премьер решили, что «Чехия могла бы играть в Сирии более активную роль», поскольку является единственной из стран ЕС и НАТО, имеющей представительство в этой стране, передает Nation News.

Очередная 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 17 сентября в Нью-Йорке. Одной из ее главных интриг остается вопрос, встретятся ли лидеры США и Ирана Дональд Трамп и Хасан Роухани на полях форума.