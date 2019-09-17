Отчим Кокорина на Gelandewagen наехал на ногу встречавшего футболиста из колонии журналиста

Белгород, 17 сентября. Отчим футболиста Александра Кокорина Кирилл Логинов, который на внедорожнике приехал встречать спортсмена, выходящего на свободу по УДО, наехал на ногу журналиста возле колонии в Белгородской области. В распоряжение Федерального агентства новостей поступило видео с места событий.

Отчим Кокорина и мать футболиста прибыли к выходу из колонии на черном автомобиле Mercedes-Benz Gelandewagen. У крыльца спортсменов ожидала толпа журналистов. Сдавая назад, Логинов наехал на ногу сотруднику «Матч.ТВ». На место происшествия вызвали скорую помощь и машину ДПС. Врачи осмотрели журналиста и сделали пострадавшему укол. Полицейские составили в отношении Логинова протокол о нарушении ПДД.

Напомним, осенью прошлого года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также младший брат Кокорина Кирилл и друг спортсменов Александр Протасовицкий устроили две драки в центре Москвы. Сначала они избили водителя ведущей Первого канала, а через несколько часов в кофейне напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

В мае 2019 года суд признал всех фигурантов дела виновными. Братья Кокорины получили по полтора года колонии общего режима. Мамаева и Протасовицкого суд приговорил к одному году и пяти месяцам колонии, сообщает Infox.ru.

Вскоре Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении. 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство. 17 сентября братья Кокорины и Мамаев выходят на свободу.

Прошение об УДО подал и Протасовицкий, отбывающий наказание в Брянской области. Его ходатайство будет рассмотрено 24 сентября.