Нью-Йорк, 17 сентября. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, получивший убежище в России, считает, что американский президент Дональд Трамп хочет добиться симпатии людей, но действует агрессивно. Об этом он рассказал в интервью.

Сноуден назвал главную ошибку Трампа в общении с людьми. По словам Сноудена, Трамп облекает свои слова в такую агрессивную форму, что вызывает противоположный эффект. Как передает телеканал MSNBC, Сноуден уточнил, что Трамп поражает его как человек, «который никогда не ведал любви, за которую ему не пришлось бы платить». По мнению бывшего агента, американский президент хочет понравиться людям, но это вызывает много «негативных последствий».

Бывший аналитик АНБ также особо указал на «агрессивную и обидную» манеру поведения 45-го президента США.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден считает, что никто не любит президента России Владимира Путина так же сильно, как глава Белого дома Дональд Трамп. Он отметил, что ведущий расследование о предполагаемых связях Трампа с Россией спецпрокурор Роберт Мюллер не сможет доказать связь президента США с РФ.

«Никто на свете не любит Путина так, как Трамп. Но думаю, что люди хотят слишком многого, надеясь, что расследование Мюллера найдет объективные доказательства против Трампа», — заявил Сноуден.

Он также усомнился, что Россия хотела бы завербовать Трампа, так как действующий президент США «даже не может вспомнить, что он собирался сказать в конце предложения».

В сентябре Сноуден заявил, что готов вернуться в США и предстать перед судом, если по его делу будет организован честный и объективный процесс. По словам разоблачителя американских спецслужб, для этого присяжным необходимо дать доступ к секретной информации, которую он предал огласке, чтобы те смогли в полной мере оценить его поступок

Сноуден отметил, что обращался к правительствам 27 стран, включая Польшу и Германию, однако ни одна из них не согласилась предоставить американцу политическое убежище, опасаясь ответных мер со стороны США. Исключение составила только Россия.

Экс-сотрудник АНБ также добавил, что российские спецслужбы предлагали ему сотрудничество, но он отказался. В противном случае, утверждает Сноуден, сегодня он жил бы во дворце, а на Красной площади проводили бы парады в его честь.

Напомним, что в 2013 году Сноуден слил прессе секретные данные, которые свидетельствовали о нарушениях спецслужб США. В частности, предоставленные Сноуденом документы свидетельствовали о том, что американская разведка незаконно следила за людьми как на своей территории, так и за рубежом.

Дело Сноудена признано одним из крупнейших провалов американских спецслужб за последние годы. Оно привело к серьезным международным последствиям. Немецкие СМИ, начавшие проверку по следам показаний бывшего сотрудника АНБ, узнали, что ЦРУ прослушивало личный телефон канцлера Германии Ангелы Меркель с 2002 года. Несмотря на громкий дипломатический скандал, власти ФРГ замяли это дело ради сохранения партнерских отношений с США.