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Сестра Бондарчука променяла его свадьбу с Андреевой на Испанию

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Сестра Бондарчука променяла его свадьбу с Андреевой на Испанию

Москва, 17 сентября. Сестра российского режиссера Федора Бондарчука Наталья заявила, что не сможет присутствовать на его свадьбе. Церемония бракосочетания должна состояться на текущей неделе в Северной столице.

Причину, по которой Наталья Бондарчук не сможет прибыть на важное для звезд шоу-бизнеса мероприятие, она не уточнила. Она просто сослалась на то, что в настоящее время находится не в России.

«Я пока в Испании», — передает «Московский комсомолец» слова Натальи.

Примечательно, что племянник отечественного режиссера — композитор Иван Бурляев — также сообщил, что из-за плотного графика может не успеть на торжество.

Напомним, о любовных отношениях 52-летнего Бондарчука и 30-летней Андреевой стало известно несколько лет назад. Фанаты заметили, что режиссер стал оказывать знаки внимания артистке и даже пригласил ее в свое авторское шоу «Кино в деталях». Официально пара подтвердила отношения, появившись на сочинском фестивале «Кинотавр».

Отметим, что на прошлой неделе все внимание общественности и прессы было приковано к долгожданной свадьбе журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Пара 13 сентября приехала в дворец бракосочетания на черном катафалке, украшенном букетами роз. По окончании церемонии они обвенчались в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.

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Источник: Московский комсомолец
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