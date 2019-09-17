Кокорин и Мамаев вышли на свободу из колонии

Белгород, 17 сентября. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Сейчас футболисты находятся в колонии в Белгородской области. Встречать спортсменов приехал отчим Кокорина на автомобиле Mercedes-Benz Gelandewagen. Сообщается, что он наехал на ногу журналисту «Матч.ТВ», поэтому на место пришлось вызывать скорую помощь. Также в машине находилась мать Кокорина, передает KP.RU.

Напомним, осенью 2018 года Кокорин и Мамаев в компании друзей устроили две драки в центре Москвы. Сначала они избили водителя ведущей Первого канала, а через несколько часов в кофейне напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака, пишет «Вечерняя Москва». В драках принимали участие младший брат Александра Кокорина Кирилл и друг спортсменов Александр Протасовицкий.

8 мая 2019 года суд признал всех фигурантов виновными. Братья Кокорины получили по полтора года колонии общего режима. Мамаева и Протасовицкого суд приговорил к одному году и пяти месяцам колонии, сообщает РИАМО.

Позже футболисты подали ходатайство об условно-досрочном освобождении. 6 сентября 2019 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил это прошение. Также было принято решение отпустить на свободу Кирилла Кокорина. Как рассказал заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, в колонии Кокорин и Мамаев показали себя с хорошей стороны. Кроме того, он подчеркнул, что футболисты пропагандировали здоровый образ жизни.

Протасовицкий сейчас отбывает наказание в Брянской области. Он также подал прошение об УДО. Ходатайство будет рассмотрено 24 сентября.