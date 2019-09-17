Сравнившего Серену Уильямс с обезьяной журналиста оштрафовали в Румынии

Будапешт, 17 сентября. Национальный совет по борьбе с дискриминацией Румынии (CNСD) оштрафовал комментатора и журналиста Раду Банчу на 8 тысяч леев (свыше 1,8 тыс. долларов) за некорректное высказывание в адрес американской теннисистки Серены Уильямс. Об этом сообщает во вторник пресс-служба CNCD.

Так, корреспондент в прямом эфире румынского телевидения сравнил 37-летнюю американку с обезьяной. Как уточняется в сообщении, совет директоров CNCD посчитал это заявление расистским, потому что рабство, жертвами которого становились темнокожие люди, основывалось также и на их сравнении с этими приматами.

Совет директоров учел все обстоятельства и оштрафовал Банчу на 8 тысяч леев, сообщает НСН.

Бывшая первая ракетка мира Уильямс является одной из самых титулованных теннисисток в истории, в ее активе 23 победы на турнирах серии Большого шлема.

Напомним, в середине октября 2014 года скандал разгорелся вокруг главы Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева. Отвечая на шутку ведущего в юмористической передаче, президент ФТР назвал теннисистку Серену Уильямс «одной из братьев Уильямс». Теннисная общественность после таких слов Тарпищева разделилась на два лагеря. Американка Серена Уильямс увидела в высказывании «сексизм и расизм», российская теннисистка Мария Шарапова назвала его слова «очень безответственными», а знаменитые экс-теннисисты Марат Сафин и Евгений Кафельников назвали скандал раздутым на пустом месте.