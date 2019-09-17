Камчатские депутаты запретили продавать вейпы и электронные сигареты несовершеннолетним

Петропавловск-Камчатский, 17 сентября. Депутаты Законодательного собрания Камчатского края запретили продажу несовершеннолетним вейпов, жидкостей к ним, а также электронных сигарет. Об этом сообщила пресс-служба краевого Заксобрания.

Новый закон был принят под руководством председателя Законодательного собрания Камчатского края Валерия Раенко. Авторами инициативы стали депутаты Борис Чуев, Анатолий Кирносенко и Андрей Стуков. За нарушение запрета на продажу систем курения гражданам грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. Должностные лица и индивидуальные предприниматели заплатят за подобное нарушение от 30 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам придется отдать от 100 до 150 тысяч рублей. Новый закон вступит в силу через 10 дней после публикации.

Как отметил Валерий Раенко, электронные системы доставки никотина появились на рынке относительно недавно, поэтому влияние такого способа курения на организм еще недостаточно изучено.

«По данным Всемирной организации здравоохранения, они не подвергались независимому тестированию, а жидкости для вейпов имеют очень широкий разброс токсичности», — отметил председатель краевого Заксобрания.

Раенко подчеркнул, что использование вейпов и электронных сигарет может быть опасно для мозга. По его словам, Роспотребнадзор уже заявлял, что электронные системы доставки никотина вызывают зависимость и формируют привычку к курению. Кроме того, как отметил Раенко, Минздрав РФ еще в 2017 году призвал ограничить продажу электронных систем доставки никотина в России.

Ранее министерство здравоохранения заявило о необходимости принять в ближайшее время закон о распространении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны. Как сообщил заместитель главы Минздрава Олег Салагай, электронные системы курения приобретают «лавинообразное распространение» в нашей стране.