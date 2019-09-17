Российский онколог перечислил основные признаки возникновения рака мозга

Москва, 17 сентября. Специалист Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков рассказал о статистике заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в стране и о главных признаках этого заболевания.

Как отметил эксперт, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения — около 34 тыс. впервые обнаруженных случаев в год. По его словам, из этой цифры злокачественные опухоли составляют 30%.

Он обратил внимание на то, что в течение последних лет уровень обнаружения рака головного мозга стал выше благодаря значительному увеличению числа аппаратов магнитно-резонансной томографии (МРТ). К примеру, согласно данным Ассоциации нейрохирургов России, два года назад было проведено свыше 27 тыс. операций пациентам с опухолью центральной нервной системы (ЦНС), сообщает RT.

Кобяков указал на то, что самая проблемная опухоль головного мозга — это глиобластома, поскольку она возникает сразу в форме последней стадии. Эксперт отметил, что зафиксированы случаи полного выздоровления от этой агрессивной опухоли, но в подавляющем большинстве случаев она лишь прогрессирует.

По словам специалиста, главными признаками развития злокачественной опухоли головного мозга являются головная боль, тошнота и рвота, уменьшение активности. Кроме того, как пояснил Кобяков, возможна очаговая неврологическая симптоматика — это нарушения движений, затруднения речи и памяти.

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