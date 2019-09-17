Трамп заявил, что в начале его президентства в США был дефицит боеприпасов

Вашингтон, 17 сентября. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что в начале его президентства страна испытывала дефицит боеприпасов.

По его словам, в начале 2017 года министр обороны США Джеймс Мэттис доложил ему: «Сэр у нас очень мало боеприпасов».

Трамп пояснил, что министр обороны рассказал ему о ситуации с боеприпасами из-за возможного конфликта «с одной страной». Президент отказался назвать, какая конкретно это была страна.

Американский лидер подчеркнул, что Мэттис просил его отложить конфликт из-за малого количества боеприпасов.

«Ни один президент [США] никогда не должен слышать эти слова: «У нас мало боеприпасов». Я никогда больше не хочу оказаться в таком положении», — подчеркнул Трамп.

По его словам, в 2017 году ситуация была близка к тому, что боеприпасов «было очень мало». Трамп подчеркнул, что теперь у США есть много ракет, боеприпасов и танков. Американский лидер подчеркнул, что никого не хочет обвинять в этой ситуации, однако она была «унаследована» от администраций Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего.

«Когда я пришел сюда (в Белый дом), 50% наших реактивных истребителей не летали. Они были в плохом состоянии. И теперь у нас есть лучшие истребители в мире, и все хотят их купить», — заявил Трамп.

Ранее Конгресс США заблокировал решение президента США о поставках оружие Саудовской Аравии.