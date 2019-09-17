СМИ узнали о планах Кабмина РФ запретить продажу алкоголя в маленьких барах

Москва, 17 сентября. Кабмин России в целом поддержал законодательный проект о запрете продажи спиртных напитков в барах и кафе с залами обслуживания площадью до 20 квадратных метров, которые расположены в пределах жилых домов.

По данным издания «Коммерсант», соответствующий документ подготовила группа парламентариев Государственной думы от «Единой России». Как уточняется в пояснительной записке, предложение связано с необходимостью обеспечения общественного порядка и прав граждан на тишину и отдых в своих квартирах.

По словам авторов идеи, население возмущено размещением подобных заведений в зонах жилой застройки, а по причине систематических нарушений порядка на территориях, прилегающих к домам, поступает огромное число претензий и жалоб.

В правительстве указали на то, что ограничение по площади зала обслуживания посетителей может негативно отразиться на прибыли честных игроков рынка, а также привести к закрытию заведений, снижению бизнес-активности и степени конкуренции. Но, впрочем, «концептуально» в Кабмине поддержали проект при условии его доработки к следующему чтению, пишет «Царьград».

В предстоящую среду документ рассмотрит комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Согласно информации газеты, в целом его собираются поддержать. Уточняется, что предложение грозит закрытием около 10 тыс. питейных заведений по всей стране.