Законопроект о воссоздании в России вытрезвителей получил поддержку властей

Москва, 17 сентября. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект по созданию в регионах медицинских вытрезвителей.

Сообщается, что в законопроекте необходимо уточнить правовой статус специализированных учреждений как немедицинских организаций, а также правовые основания, по которым находящиеся в состоянии алкогольного опьянения лица будут направлены в них. Также требуется определить виды помощи, которые будут оказываться в спецучреждениях.

«Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается с учетом замечаний», — отмечается проекте заключения комиссии правительства.

Напомним, в России вытрезвители перестали существовать на федеральном уровне в 2011 году. По статистике правоохранительных органов, ликвидация этих учреждения негативно сказалось на криминогенной ситуации: увеличилось число преступлений, которые совершались как лицами в состоянии алкогольного опьянения, так и в отношении лиц, которые были в беспомощном состоянии из-за опьянения.

Законопроект, по которому регионы смогут создавать вытрезвители, был внесен в нижнюю палату парламента 14 мая. Предполагается, что вытрезвители должны работать на базе муниципально-частного партнерства: с людей, попавших в эти учреждения, будут взимать плату.

Как сообщает «Газета.ru», в России снизилось потребление алкоголя. По словам замминистра здравоохранения России Олега Салагая, в настоящий момент оно составляет 9,7 литра на человека. Раньше показатель потребления составлял 18 литров.

Кромет того, стало известно, что в России могут запретить продажу алкоголя в барах и кафе, залы обслуживания которых имеют площадь до 20 квадратных метров, и расположены в жилых домах, сообщает RT.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что надеется на принятия закона, который повысит минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года.