Белоруссия помогла пресечь контрабанду оружия с Украины в Россию

Минск, 17 сентября. Таможенники и КГБ Белоруссии раскрыли схему переправки оружия с Украины в Россию через территорию республики.

О выявленной схеме рассказал председатель белорусского Государственного таможенного комитета (ГТК) Юрий Сенько.

«Совместно с Комитетом госбезопасности отрабатывали информацию, когда с Украины транзитом через Беларусь перемещались части оружия в Литву и оттуда более крупными партиями в Российскую Федерацию», — сообщил Сенько.

По его словам, в завершающей стадии этой операции на территории России спецслужбами было изъято большое количество стрелкового оружия.

«Автоматы и пистолеты, и стрелковое оружие в виде винтовок, и большое количество, около девяти тысяч, боеприпасов. Целый арсенал был изъят спецслужбами на территории России», — уточнил председатель ГТК.

Сенько отметил, что с ростом числа желающих пересечь границу выросло и количество попыток незаконного провоза наркотических и психотропных веществ. Он отметил, что за восемь месяцев года в Белоруссии возбуждено 129 уголовных дел по фактам незаконного перемещения наркотиков, а количество изъятой отравы выросло в разы.

«В четыре раза по весу количество наркотиков больше, чем за аналогичный период прошлого года: практически 626 килограммов изъято против 155 в прошлом году», — рассказал таможенник.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республика вынуждена «наглухо закрыть» границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.

«Мы вынуждены были с Украиной полностью закрыть границу. Наглухо. Еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда казался врагом номер один», — заявил он.

Позже в ГТК уточнили, что контрольно-пропускные пункты на границе работают в прежнем порядке, однако пограничный контроль «радикально усилен».