Масштабный сбой произошел в работе поисковой системы Google

Москва, 17 сентября. Сервис Downdetector зафиксировал перебои в работе поисковой системы Google в ряде стран.

Проблемы с доступом к сервису были зафиксированы с 20.37 по времени Восточного побережья США (03.37 по мск). 79% пользователей жалуются на проблемы с поиском, 20% — не могут войти в свои аккаунты.

Больше всего жалоб поступает из США, Австралии, Новой Зеландии и Японии. Также информация о сбоях поступила из Великобритании.

Ранее стало известно, что в США проведут антимонопольное расследование против Google. Его инициировали американские прокуроры 50-штатов. Google подозревают в монополизации рынка рекламы и поисковых услуг в Сети.

Как сообщает «Газета.ru», компания Google оплатила штраф в размере 700 тысяч рублей за то, что не удалила ссылки с запрещенной информацией из поисковых запросов в России.