Киев, 17 сентября. Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскрыл суть «формулы Зеленского» по прекращению гражданской войны.

В эфире одного из украинских телеканалов министр, отвечая на вопрос, есть ли у Киева «формула Пристайко» или «формула Зеленского» по мирному урегулированию в Донбассе, отметил, что есть условная «формула Зеленского».

«Она говорит о том, что мы сделаем все шаги, которые можем, отвечая на ожидания нашего народа. Например, мы попробуем вернуть всех наших парней и девушек. Попробуем дотянуться ментально, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону. Можем попробовать сделать так, чтобы люди не должны были приезжать каждые 60 дней перерегистрироваться, чтобы получать ту несчастную пенсию, которую они получают, а сделать так, чтобы человек мог приехать раз в год», — рассказал Пристайко.

По словам главы украинского МИД, условная «формула Зеленского» подразумевает также переход к «новым радикальным мерам», если гражданская война не прекратится в ближайшее время.

«На все у нас есть от полугода до года. «Формула Зеленского» завершается фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры», — пояснил он.

Гражданская война на Юго-Востоке Украины началась в 2014 году после государственного переворота, когда у власти встало поддерживаемое радикалами и националистами антироссийски настроенное правительство, легитимность которого отказались признавать жители Донецкой и Луганской областей. В ответ Киев объявил о проведении в регионе так называемой «антитеррористической операции», жертвами которой, по последним оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.

Несмотря на неоднократные заявления о намерениях достичь мира, Украина не выполняет взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений, регулярно открывая огонь из различных видов вооружений в районе линии соприкосновения в Донбассе.