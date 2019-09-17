Житель Саратова изнасиловал спешившую к пациенту домой девушку-врача

Саратов, 17 сентября. Следователи СУ СК РФ по Саратовской области возбудили уголовное дело по факту изнасилования врача поликлиники, которая шла к пациенту в Саратове.
«Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование»)», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел в понедельник вечером. 24-летняя врач шла по вызову к пациенту. Она не могла найти нужный адрес и обратилась за помощью к незнакомцу. Мужчина согласился проводить ее, а затем напал и изнасиловал.
Как сообщает «Известия», стражи порядка задержали предполагаемого насильника. Им оказался бездомный мужчина 1964 года рождения.
Ранее в Геленджике 19-летний гражданин США и 16-летний подросток изнасиловали девушку. Американец познакомился с потерпевшей на улице села Дивноморское. Он пригласил ее в отель на улице Мичурина, где вместе с подростком совершил противоправные действия. Позже девушка смогла сбежать из отеля, она обратилась в полицию. Стражи порядка задержали подозреваемых.
Как сообщает «Газета.ru», в Москве по подозрению в изнасиловании 10-летней девочки задержали учителя музыки. Сообщается, что он напал на нее, когда она пришла к нему на частный урок.