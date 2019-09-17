Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Житель Саратова изнасиловал спешившую к пациенту домой девушку-врача

36
0 Оставить комментарий

Житель Саратова изнасиловал спешившую к пациенту домой девушку-врача

Саратов, 17 сентября. Следователи СУ СК РФ по Саратовской области возбудили уголовное дело по факту изнасилования врача поликлиники, которая шла к пациенту в Саратове.

«Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование»)»,  — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в понедельник вечером. 24-летняя врач шла по вызову к пациенту. Она не могла найти нужный адрес и обратилась за помощью к незнакомцу. Мужчина согласился проводить ее, а затем напал и изнасиловал.

Как сообщает «Известия», стражи порядка задержали предполагаемого насильника. Им оказался бездомный мужчина 1964 года рождения.

Ранее в Геленджике 19-летний гражданин США и 16-летний подросток изнасиловали девушку. Американец познакомился с потерпевшей на улице села Дивноморское. Он пригласил ее в отель на улице Мичурина, где вместе с подростком совершил противоправные действия. Позже девушка смогла сбежать из отеля, она обратилась в полицию. Стражи порядка задержали подозреваемых.

Как сообщает «Газета.ru», в Москве по подозрению в изнасиловании 10-летней девочки задержали учителя музыки. Сообщается, что он напал на нее, когда она пришла к нему на частный урок.

infox - new
Источник: СУ СК РФ по Саратовской области
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров