Житель Саратова изнасиловал спешившую к пациенту домой девушку-врача

Саратов, 17 сентября. Следователи СУ СК РФ по Саратовской области возбудили уголовное дело по факту изнасилования врача поликлиники, которая шла к пациенту в Саратове.

«Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование»)», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в понедельник вечером. 24-летняя врач шла по вызову к пациенту. Она не могла найти нужный адрес и обратилась за помощью к незнакомцу. Мужчина согласился проводить ее, а затем напал и изнасиловал.

Как сообщает «Известия», стражи порядка задержали предполагаемого насильника. Им оказался бездомный мужчина 1964 года рождения.

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Как сообщает «Газета.ru», в Москве по подозрению в изнасиловании 10-летней девочки задержали учителя музыки. Сообщается, что он напал на нее, когда она пришла к нему на частный урок.