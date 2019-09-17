Стало известно, в какие города России стремится переехать молодежь

Москва, 17 сентября. Финансовый университет при правительстве РФ назвал самые привлекательные города для российской молодежи.

Специалисты Финансового университета провели исследование миграционных потоков молодых жителей крупных и средних городов страны. Респондентам в возрасте от 18 до 30 лет задавался один и тот же вопрос: «В ваших планах есть переезд в другой город в поисках лучшей жизни? Если да, то куда?».

Как пишет «Российская газета», наибольшая доля молодых людей, готовых к переезду из родного города в поисках лучшей жизни выявлена в Тольятти, Омске, Барнауле и Челябинске. Меньше всего желающих сменить место жительства в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре и Симферополе.

По словам директора Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексея Зубца, результаты опроса продемонстрировали любопытную закономерность, характерную для многих российских городов.

«Народ в основном пытается уезжать из крупных и развитых городов, где существуют хорошие возможности для получения образования. Главная проблема городов, из которых молодые россияне хотят уехать — это противоречие между высоким стандартом качества жизни и нехваткой высокооплачиваемых рабочих мест, на которых этот стандарт можно реализовать. Люди готовы приезжать в Москву, Петербург и другие места, где они могут найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой освоили в родном городе», — отметил он.

Ранее RT привел список российских городов с самым загрязненным воздухом.