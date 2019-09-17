Скабееву рассмешил «обряд изгнания бесов» из Жириновского

Москва, 17 сентября. Телеведущая Ольга Скабеева пошутила над лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским. Ее рассмешил «обряд изгнания бесов», который прошел политик.

В своем telegram-канале Скабеева написала, что ждет «просветленного» Жириновского на программу «без бесов и порчи».

Напомним, Жириновский прошел обряд в московском парке «Зарядье». Он попросил ненецких шаманов «снять с него всю порчу и недельный стресс». Во время проведения обряда Жириновский несколько раз прокричал. После завершения ритуала он поблагодарил шамана за испытанное чувство облегчения.

Ранее лидер партии ЛДПР раскритиковал известную советскую песню «Пора в путь-дорогу» за пропаганду алкоголя. Политику не понравилась строчка «Мы выпьем раз и выпьем два за наши славные «У-2».

«Я понимаю, это советская многими любимая песня, но разве нельзя выбрать любую другую без пропаганды алкоголя? Человек это слышит, и волей-неволей у него откладывается: раз в дорогу — нужно выпить. Зачем к этому приучать, да еще и через культуру?» — написал Жириновский на своей странице в Telegram.

Отметим, Жириновский считает свою фамилию «дурацкой», поскольку она образована от слова «жир». По его словам, однофамильцев у него нет.

«Ни у кого в мире нет больше, ни одного человека в мире нет с этой дурацкой фамилией», — заявил Жириновский.

Он подчеркнул, что считает «дурацкими» все фамилии, образованные от частей тела. В частности политик вспомнил, что мэр Новосибирска имеет фамилию Локоть.