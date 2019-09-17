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Бахрейн получит от США партию ЗРC Patriot

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Бахрейн получит от США партию ЗРC Patriot

Вашингтон, 16 сентября. Наследный принц Бахрейна Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа заявил, что контракт на поставку зенитных ракетных систем Patriot подписан с США.

«Мы подписали сегодня контракт на приобретение первых для нас комплексов Patriot, и для этого не могло быть более подходящего момента», — заявил принц во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

На встрече были подняты вопросы безопасности, а также торговли. Наследный принц подчеркнул, что планирует укрепить американские возможности в плане торговли с миром. Отметим, что подробности и детали сделки по поставке ЗРК Patriot неизвестны.

В мае стало известно, что Штаты поставят Бахрейну вооружения, среди которых ЗРС Patriot, на сумму в 2,478 млрд долларов. Сообщалось, что выполнение контракта отвечает интересам «внешней политики и национальной безопасности США».

Ранее стало известно, что Бахрейн готов инвестировать в Крым около 500 млн евро.

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Источник: ТАСС
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