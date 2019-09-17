США направили в Европу специалистов для предотвращения вмешательства в выборы 2018 года

Вашингтон, 17 сентября. Специалисты из США в 2018 году были направлены в Европу для предотвращения возможного вмешательства в промежуточные выборы.

Об этом сообщил глава Киберкомандования ВС США и руководитель Агентства нацбезопасности генерал-лейтенант Пол Накасоне.

«Во время промежуточных выборов Киберкомандование США направило в Европу три группы специалистов, которые работали с целью отслеживания и выявления противников, пытающихся сорвать демократические процессы в США», — заявил генерал.

По его словам, «оборонительные операции в киберпространстве» претерпели серьезные изменения за последние годы в части способности развертывать группы и демонстрировать силу.

«Это было изумительно выполнено на промежуточных выборах», — отметил он.

Накасоне рассказал, что США проинформировали своих партнеров и союзников о «противниках в их компьютерных сетях» и предложили выявлять их совместно.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что бюджет США ежегодно выделяет Киберкомандованию около двух миллиардов долларов, что позволяет военнослужащим «постоянно тренироваться» в виртуальных условиях, как это делают боевые части на полигонах и стрельбищах. Он сообщил, что «киберсолдаты» будут задействованы при проведении операций в Ираке и Афганистане.

Напомним, промежуточные выборы в США состоялись 6 ноября прошлого года. Тогда переизбирались 35 из 100 сенаторов, все конгрессмены, несколько десятков губернаторов штатов и территорий, депутаты заксобраний штатов и судьи. По результатам выборов республиканцы укрепили свои позиции в Сенате, а демократы впервые за восемь лет получили контроль над Палатой представителей.

Как пишет RT, ранее в армии США заявили о стремлении к информационному доминированию.