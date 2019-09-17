Донбасс сегодня: диверсанты ВСУ взлетели на воздух, разрыв ПТУРа привел к потерям сил ООС

Донбасс, 17 сентября. Украинские войска продолжают бить по объектам гражданской инфраструктуры ДНР и гибнуть на своих минах. Брак в противотанковом комплексе привел к ранению четырех бойцов ВСУ. Беспилотники ОБСЕ все чаще становятся мишенями киевских силовиков. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Донецкое представительство в Совместном центре контроля и координации прекращения огня проинформировало о 12 нарушениях «бессрочного» перемирия со стороны армии Киева за прошедшие сутки. В зону обстрелов попали девять городов и поселков республики, включая Донецк. На Горловском направлении ВС Украины вели обстрелы из 82-мм минометов, населенные пункты Донецкого направления обстреливались из минометов, гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия. Под Мариуполем обстрелы велись из гранатометов и стрелкового оружия.

Обстрел из минометов, гранатометов и пулеметов затронул территорию Васильевской насосной станции. Под огнем украинских силовиков рабочая смена станции была вынуждена остановить работу и спуститься в укрытие.

ВСУ глушат беспилотники ОБСЕ

Пресс-офицер оборонного ведомства ДНР Ринат Айгистов рассказал, что в минувшие сутки сотрудники противовоздушной обороны ДНР сбили 2 беспилотных летательных аппарата, которые применялись украинскими силовиками для корректировки огня. БПЛА сбиты в районе поселков Коминтерново и Яковлевка.

В то же время, беспилотники ОБСЕ, фиксирующие нарушения со стороны украинской армии, мешают киевским силовиками прятать свое вооружение и военную технику. В нарушение минских соглашений мобильные группы радиоэлектронной борьбы ВСУ работают в районах Марьинки, Авдеевки и других. Средства РЭБ направлены подавление каналов управления беспилотниками. Кроме того, украинские вояки сбивают аппараты и с помощью стрелкового оружия. В районе Пищевика и Старогнатовки на юге ДНР военнослужащие ВСУ применили автоматы для уничтожения БПЛА. Патруль Миссии таким образом заставили прекратить наблюдение в указанных населенных пунктах.

Сокрытие запрещенной минскими соглашениями техники в Пищевике и Старогнатовке подтверждает и разведка ДНР, которая установила нахождение вблизи жилых домов военной техники ВСУ – трех гаубиц «Гвоздика», двух танков и четырех гаубиц Д-30.

Солдаты прибывших на передовую частей ВСУ взрываются на минах

Из сообщения пресс-центра Управления народной милиции ДНР следует, что военнослужащие 28-й бригады ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве, оставленном в земле их предшественниками, ушедшими на ротацию. Два человека погибли. В свою очередь, командир бригады Дмитрий Марченко доложил командующему ОТГ «Восток» о 6 потерях по небоевым причинам во время оборудования позиций. Все потери военные понесли за последние сутки.

Также в Луганской области двое бойцов погибли и трое получили ранения, подорвавшись на минах, установленных инженерно-саперным взводом ВСУ. Об этом рассказал представитель УНМ ЛНР Иван Филипоненко. По данным собственного источника луганчан, группа из 5 человек в районе Новоташковского, передвигаясь без карт минных полей, подорвались на собственных минах. Предположительно, группа проводила диверсионно-разведывательную деятельность.

Дефектное оружие травмировало украинских бойцов

По информации оборонного ведомства ЛНР четверо солдат из 59-й мотопехотной бригады ВСУ во время использования ракетного комплекса «Стугна-П» на передовой получили ранения и были госпитализированы. Во время выстрела ствол противотанкового ракетного комплекса разорвался.

Сейчас, на месте происшествия работает комиссия, в которую вошли представители завода, изготовившего комплекс. Комиссия выявила заводской брак, из-за которого 6 комплексов «Стугна-П» были отправлены обратно в конструкторское бюро.