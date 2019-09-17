ФАС выступил против обязательной установки счетчиков тепла в новостройках

Москва, 17 сентября. Замкруководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Виталий Королев заявил, что ФАС против обязательной установки счетчиков на тепло в квартирах россиян.

Королев заявил, что ФАС поддерживает инициативу Минстроя РФ об отмене обязательной установки счетчиков тепловой энергии в российских новостройках.

«Необходима не обязательная установка счетчиков, а, например, оснащение системами автоматического регулирования потребления тепла в зависимости от изменения температуры воздуха, а также развитие института энергосервисных контрактов», — приводят слова Королева «Известия».

Королев считает, что счетчики в новостройках нецелесообразно устанавливать по причине невозможности абсолютного контроля потребления тепла внутри помещений в многоквартирном доме, который «отапливается как единый объект». Он подчеркнул, что отказ от установки счетчика не повлияет на расчет тарифов.

Замглавы Минстроя Максим Егоров заявил, что россиян не лишат права на добровольную установку счетчиков тепла. При этом сохранится обязательный общедомовой прибор учета.

«Могут быть как установлены индивидуальные счетчики в квартирах, так и выбран расчетный способ — например, делить по числу жильцов или по площади жилья», — отметил он.

Многие эксперты отмечают, что плата за тепло сегодня может составлять до 70% суммы в квитанции за услуги ЖКХ, оставаясь самой непрозрачной статьей расходов. Обязательная установка счетчиков могла бы прояснить эту картину.