Пушков назвал «сумятицей» позицию Зеленского по выборам в Донбассе

Москва, 17 сентября. Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за заявление о желании вывести войска из Донбасса.

По его словам, Зеленский имеет план по невыполнению минских соглашений вместо плана по их выполнению.

«Вывода каких войск он ждет для проведения выборов в Донбассе? О войсках в соглашениях ничего нет. А об особом статусе и амнистии, чего Киев обеспечить не хочет, как раз есть. Сумятица», — заявил сенатор.

Напомним, Владимир Зеленский в понедельник заявил, что выборы в Донбассе возможны после вывода войск с этих территорий. По его словам, этот вопрос должен быть поднят на саммите «нормандской четверки».

Глава МИД Украины Вадим Пристайко подчеркнул, что местные выборы на территории Украины, включая Донбасс, планируется провести до 2020 года.

Ранее Зеленский заявил, что главными задачами на посту главы государства является возвращение Крыма и установление мира в Донбассе. После встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой он выразил надежду, что Братислава окажет Киеву дипломатическую поддержку.

Напомним, в марте 2014 года в Крыму прошел референдум, на нем 96,77% жителей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединения с Россией. Референдум был проведен после того, как на Украине в 2014 году произошел государственный переворот.

Жители Донбасса не признали новую украинскую власть и заявили о своей независимости, так появились Луганская и Донецкая Народные Республики. В апреле 2014 года Киев ввел на их территорию свои войска — в стране началась кровопролитная гражданская война. По данным ООН, погибли 13 тысяч человек.