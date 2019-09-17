Чиновницу из Ульяновска могут уволить из-за «шоколадных ванн»

Ульяновск, 17 сентября. Руководитель IT-корпорации Ульяновской области Светлана Опенышева может быть уволена из-за «шоколадных ванн», которыми она похвасталась в Сети.

Опенышева опубликовала на своей странице в Instagram снимки, сделанные в одном из отелей Азербайджана. На фото женщина принимает ванну с нафталаном, который называют также «лечебной нефтью».

«Много шоколада не бывает», — подписала чиновница свои фотографии, позже удаленные из Сети.

Как пишут «Известия», губернатор Ульяновской области Сергей Морозов назвал действия госслужащей «чудачеством» и инициировал проведение в отношении нее служебной проверки.

«Нужно жить более скромно. Когда мы говорим об открытости, это не значит показывать белье, а значит реагировать на проблемы. Мое решение — провести проверку и уволить Опенышеву», — заявил Морозов.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Иркутской области уволилась чиновница, которую президент России Владимир Путин раскритиковал за грубость по отношению к жителям региона, пострадавшим от наводнения.