Брюссель, 17 сентября. Будущий исполнительный зампред ЕК Франс Тиммерманс призвал страны ЕС к единству для решения проблем, которые стоят перед Европой. Среди них есть «вызовы», которые исходят от РФ.

Помимо российских «вызовов», Тиммерманс отнес к проблемам демографические, климатические и энергетические изменения.

«Все это можно решать только при условии, что мы будем едины как ЕС, в этом надо быть предельно ясным», — заявил Тиммерманс.

Он считает, что единства можно добиться, если все страны ЕС будут соблюдать фундаментальные общеевропейские нормы и стандарты в сфере верховенства права.

В июне Жан-Клод Юнкер, занимавший на тот момент пост главы ЕК, призвал Европу не относиться враждебно к России.

«Без России нет архитектуры безопасности, вот поэтому Еврокомиссия работает над новыми отношениями с РФ: мы хотим сблизить людей, чтобы жить в мире», — подчеркнул Юнкер.

Сменившая его на посту Урсула фон дер Ляйен заявила о «враждебном отношении со стороны России». Она подчеркивала, что Европа должна сохранять антироссийские санкции. Новая глава ЕК призвала Штаты и Евросоюз объединить усилия, чтобы противостоять России, а не бороться с ней по отдельности.

Напомним, отношения между РФ и западными странами ухудшились из-за ситуации на Украине и из-за возвращения Крыма. Западные страны обвинили Россию во вмешательств в дела Украины и ввели против нее санкции.

В Москве ответили зеркально на эти санкции и взяли курс на импортозамещение. Российские власти неоднократно заявляли, что разговаривать на языке санкций с Россией контрпродуктивно. Также в Москве подчеркивали, что не являются стороной конфликта на Украине.