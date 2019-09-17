Военный ЛНР погиб в результате обстрела ВСУ в Донбассе

Луганск, 17 сентября. Сотрудник Народной милиции ЛНР погиб, еще двое были ранены в результате обстрела со стороны украинских позиций.

Об очередном факте нарушения режима прекращения огня украинскими боевиками сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Луганской Народной Республики.

«Преступники из 46-й бригады вооруженных формирований Украины, нарушив договоренности о перемирии, подвергли обстрелу из противотанкового ракетного комплекса позиции ЛНР в районе населенного пункта Долгое», — говорится в сообщении.

В результате обстрела погиб сотрудник Народной милиции, двое получили ранения.

«Агрессия украинской стороны продолжается с молчаливого согласия руководства Украины, несмотря на то, что страны-гаранты минских соглашений прилагают максимум усилий для восстановления мира», — подчеркнули в пресс-службе.

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году, когда жители Донецкой и Луганской областей Украины провозгласили независимость от Киева, где к власти пришло поддерживаемое националистами русофобское правительство. В ответ действующий тогда украинский президент Петр Порошенко объявил о проведении в регионе так называемой «антитеррористической операции». Жертвами боевых действий, по оценкам ООН, стали 13 тысяч человек. Десятки тысяч жителей Донбасса были вынуждены покинуть свои дома.