Москва не приемлет удары Израиля по Сирии, заявил посол РФ

Москва, 17 сентября. Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал неприемлемыми израильские удары по сирийской территории.

По словам Викторова, Москва не приемлет любые удары по Сирии, в том числе израильские атаки иранских объектов в Сирийской Арабской Республике.

«Наша позиция неоднократно высказывалась и президентом, и министром иностранных дел о том, что любые удары по территории суверенного государства-члена ООН неприемлемы. Все вопросы мы предлагаем решать путем консультаций и переговоров», — заявил он.

Как пишет «Газета.ру», в конце августа Тель-Авив провел несколько военных операций в Ливане, Сирии, Ираке и секторе Газа, частично направленных против «проиранских сил» в регионе. С 24 по 25 августа ВВС Израиля нанесли удары по иранским целям в сирийском Анкрабе. Израильская армия утверждает, что силы Ирана планировали оттуда провести атаку по территории Израиля.