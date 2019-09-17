Посольство РФ потребует от Госдепа разъяснений после публикации дискредитирующих статей

Вашингтон, 17 сентября. Посольство РФ в США потребует разъяснений Госдепа в связи с публикации в СМИ материалов, дискредитирующих дипломатов.

Ранее в YahooNews появилась статья о якобы взломе российскими дипломатами систем связи Федерального бюро расследований и «шпионских играх» на территории США. В связи с этим диппредставительство намерено обратиться за разъяснениями в американский Госдепартамент. В посольстве считают, что подобные провокационные публикации «могут привести к актам насилия в отношении сотрудников посольства и их близких».

Случившееся в официальном сообщении посольства называют продолжением «многолетней русофобской кампании», результаты которой были поставлены под угрозу после провала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы вмешательстве России в выборы в США.

«Определенные круги вашингтонского истеблишмента не могут смириться с перспективами нормализации двусторонних отношений. Постепенное возобновление российско-американского диалога по ряду актуальных проблемы вызывает у них, по всей видимости, острое неприятие. В очередной раз объектом их лживых «разоблачений» стали российские дипломаты», — говорится в сообщении.

Пресс-служба посольства обращает внимание на то, что авторы статьи не приводят ни одного факта или доказательства нарушения российскими дипломатами законов США, что выглядит «неуклюжей попыткой через шпиономанию оправдать захват российской дипсобственности».

«Это новый разворот позорной для Вашингтона истории. Изначально ведь администрация обосновывала свои действия «российским вмешательством в выборы». Эта «теория» разваливается на глазах. Поэтому и приходится выдумывать небылицы», — отмечают в посольстве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала содержание якобы «разоблачающей» российских граждан статьи «фантастическим» и связала появление публикации со стартом предвыборной кампании в США.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что США вывезли из России своего шпиона из-за опасений, что американский президент Дональд Трамп небрежно обращается с секретными документами.