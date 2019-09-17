Украина не попадет на саммит НАТО из-за позиции Венгрии

Киев, 17 сентября. Киев не сможет получить приглашение на саммит НАТО, который пройдет в Лондоне в декабре 2019 года. Об этом рассказал украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По его словам, власти Венгрии заблокировали сотрудничество Украины с НАТО из-за ситуации вокруг украинского закона «Об образовании». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто уже заявил, что Венгрия снимет вето на переговоры Украины с НАТО только после возвращения закарпатским венграм права на обучение на родном языке.

«Сейчас Венгрия не меняет свою позицию, а соответственно, Украина не сможет получить приглашение, потому что решение о приглашении направляется консенсусом», — объяснил Кулеба.

Трения между Украиной и Венгрией из-за украинского закона «Об образовании» длятся уже несколько лет. Это закон запретил преподавание в школах после пятого класса на всех языках, кроме украинского. Из-за сложившейся ситуации многие этнические венгры приняли решение уехать из Закарпатья.

В октябре 2018 года оба государства выслали консулов друг друга после того, как Киев выразил свое недовольство программой Будапешта по выдаче венгерских паспортов гражданам Украины, пишет «Газета.ру».

Сийярто подчеркнул, что все, что делала в этом вопросе венгерская сторона, «полностью соответствовало венгерским нормам, международным и европейским нормам, и не противоречило ни одному закону Украины».