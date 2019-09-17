Хирург рассказал о диагнозе Заворотнюк в эфире «Пусть говорят»

Москва, 17 сентября. Пластический хирург Александр Тепляшин рассказал о диагнозе, поставленном актрисе Анастасии Заворотнюк, а также о ее состоянии. Свое заявление он сделал в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

По его словам, состояние актрисы остается тяжелым.

«Она обращалась полгода назад в институт нейрохирургии. Ее консультировали. И ей отказали в помощи, потому что это глиобластома. Она обратилась в другой медицинский центр, в котором она сейчас находится, говорить не буду», — рассказал он.

Сославшись на ее родственников и знакомых, он добавил, что на данный момент врачи не видят других способ лечения, кроме химиотерапии.

Тепляшин отметил, что врачам следовало бы официально раскрыть диагноз Заворотнюк, что позволило бы ее многочисленным друзьям и миллионам поклонников оказать ее семье помощь, которая, вероятнее всего, ей понадобится. Он напомнил, что лечение актрисы может оказаться очень дорогим.

Мнение Тепляшина о диагнозе актрисы подтвердил нейрохирург Александр Егоров. Он заявил, что осведомлен о местонахождении и диагнозе Заворотнюк, добавив, что не хотел бы распространяться об этом. По его словам, причины возникновения глиобластомы до сих пор не изучены.

Отметим, что последнее время СМИ сообщали о том, что у Заворотнюк может быть рак. На это указывала неожиданная отмена всех спектаклей с участием актрисы, а также отсутствие новых фотографий в ее Instagram. Тем не менее, представители артистки уверенно опровергали любые слухи об онкологическом или любом другом серьезном заболевании.