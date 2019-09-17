Клинцевич прокомментировал предложение Путина Эр-Рияду о приобретении С-400

Москва, 17 сентября. Российский сенатор Франц Клинцевич назвал логичным предложение лидера РФ Владимира Путина Эр-Рияду о покупке С-400.

Накануне Путин предложил Саудовской Аравии приобрести у России зенитно-ракетные комплексы С-400 или С-300 для защиты объектов нефтяной инфраструктуры от атак беспилотников. Российский лидер заявил, что эти системы ПВО «надежно защитят любые объекты» и привел в пример Иран и Турцию, куда ранее были поставлены данные комплексы.

По словам Клинцевича, предложение Путина «не стоит рассматривать в качестве какой-то сенсации».

«Предложение президента Путина Саудовской Аравии купить российские ЗРК С-400 или С-300 логически вытекает из его недавнего предложения купить у Москвы сверхзвуковое оружие, в частности, гиперзвуковые ударные комплексы, адресованное президенту США Дональду Трампу», — заявил сенатор.

Клинцевич подчеркнул, что российского лидера от его зарубежных коллег отличает «предельно жесткий анализ ситуации, свободный от каких-либо идеологических шор», что позволяет ему действовать сообразно реальным условиям.

«Реальность сегодня такова, что мир удерживает в равновесии не добрая воля народов, а стратегический паритет сил не только на планете в целом, но и в каждом из ее регионов», — сказал политик.

В минувшую субботу нефтяные объекты Эр-Рияда были атакованы с воздуха с помощью беспилотников, в результате чего объемы добычи нефти в стране сократились примерно вдвое. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией считает, что за ударом стоит Иран. Как пишет «Газета.ру», в связи с этим США рассматривают различные варианты ответа на якобы действия Тегерана.