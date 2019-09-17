Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Трамп заявил, что США не хотят воевать с Ираном

82
0 Оставить комментарий

Трамп заявил, что США не хотят воевать с Ираном

Вашингтон, 17 сентября. Соединенные Штаты не хотят войны с Ираном. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, комментируя инцидент с нападением на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Отвечая на вопросы американских журналистов, спросивших мог ли за нападением на саудовские нефтяные объекты стоять Иран, Трамп ответил: «Это выглядит именно так».  Он подчеркнул, что этот вопрос сейчас внимательно изучается американской стороной и в ближайшее время Вашингтон даст свое заключение.

Кроме того, Трамп напомнил, что США готовы к военному конфликту «лучше, чем какая-либо другая страна» и имеют «лучшие системы вооружения».

«С учетом всего этого мы определенно хотели бы избежать этого [конфликта]», — добавил Трамп.

Американский президент также отметил, что дипломатические меры разрешение данного конфликта пока еще не исчерпаны, и он хотел бы заключить с Ираном соглашение, пишет RT.

Напомним, что 14 сентября было сообщено о мощном пожаре, возникшем на одном из предприятий Саудовской Аравии. Пожар сопровождался взрывами. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что запустили десять дронов, которые нанесли серию ударов по нефтяным объектам Саудовской Аравии.

Госдепартамент США уже отреагировал на этот инцидент, заявив, что в нем якобы виновен Иран, а не повстанцы-хуситы. Тегеран все бездоказательные обвинения в свой адрес отверг.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров