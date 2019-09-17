Трамп заявил, что США не хотят воевать с Ираном

Вашингтон, 17 сентября. Соединенные Штаты не хотят войны с Ираном. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, комментируя инцидент с нападением на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Отвечая на вопросы американских журналистов, спросивших мог ли за нападением на саудовские нефтяные объекты стоять Иран, Трамп ответил: «Это выглядит именно так». Он подчеркнул, что этот вопрос сейчас внимательно изучается американской стороной и в ближайшее время Вашингтон даст свое заключение.

Кроме того, Трамп напомнил, что США готовы к военному конфликту «лучше, чем какая-либо другая страна» и имеют «лучшие системы вооружения».

«С учетом всего этого мы определенно хотели бы избежать этого [конфликта]», — добавил Трамп.

Американский президент также отметил, что дипломатические меры разрешение данного конфликта пока еще не исчерпаны, и он хотел бы заключить с Ираном соглашение, пишет RT.

Напомним, что 14 сентября было сообщено о мощном пожаре, возникшем на одном из предприятий Саудовской Аравии. Пожар сопровождался взрывами. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что запустили десять дронов, которые нанесли серию ударов по нефтяным объектам Саудовской Аравии.

Госдепартамент США уже отреагировал на этот инцидент, заявив, что в нем якобы виновен Иран, а не повстанцы-хуситы. Тегеран все бездоказательные обвинения в свой адрес отверг.