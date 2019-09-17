Разин пообещал подать в суд на Первый канал после эфира про Заворотнюк

Москва, 17 сентября. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин угрожает подать в суд на Первый канал из-за программы про актрису Анастасию Заворотнюк.

В эфире шоу «Пусть говорят» гости телеведущего Дмитрия Борисова обсудили состояние здоровья Заворотнюк. Разин обратился к своим подписчикам в Instagram с призывом не смотреть эту передачу.

Продюсер обвинил в шарлатанстве всех, кто пропагандирует эффективность омоложения при помощи инъекций стволовых клеток, отметив, что никто ранее не изучал, что происходит с людьми, прибегающими к подобным процедурам. Разин напомнил, что в одном из выпусков «Пусть говорят» гостем был «проплаченный», по его словам, профессор, «рекламирующий» этот способ в качестве средства косметологии.

«Та передача, которую собрал Борисов, как была лживой, так и остается лживой. Первый канал, имейте в виду, суда вам не избежать. Ну а мы будем молиться за Настю», — заявил продюсер.

Разин также негативно отозвался о радиоведущей Алле Довлатовой, обвинившей его в пиаре на болезни Заворотнюк. Ранее он рассказал, что актрисе диагностировали рак мозга, а позже подтвердил, что публикации в СМИ на эту тему правдивы.

«Человек не имеет никакого отношения ни к Насте, ни к семье. Это надо было додуматься — позвонить, вынюхать, чтобы потом себе сделать такой пиар», — заявила тогда Довлатова.

Продюсер утверждает, что участники телешоу выдернули его слова из контекста. Кроме того, он считает, что «Первый канал» не имеет права упоминать его имя.

«Они не имеют права использовать имя «Андрей Разин», потому что оно запатентовано в Роспатенте», — отметил он.

Разин заявил, что после инцидента в студии «Пусть говорят» в 2017 году он считает это телешоу «помойкой» и «самой страшной программой». Тогда продюсер пришел в студию, чтобы поддержать обвиняемого в мошенничестве певца Александра Новикова, но поскандалил с Борисовым и отказался продолжать участвовать в съемке.

Напомним, Анастасия Заворотнюк была госпитализирована в тяжелом состоянии после того, как врачи нашли у нее опухоль мозга. Актрису ввели в медикаментозную кому. Как пишет «Газета.ру», накануне ей стало хуже из-за пневмонии.