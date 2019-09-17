Поклонская оценила идею дать второе название Крыму

Москва, 17 сентября. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что неоднозначно относится к предложению о втором названии Крыма.

«Я считаю, что подобные вопросы необходимо рассматривать всем крымчанам, ориентироваться на их мнение», — написала Поклонская в своем Telegram-канале.

По ее словам, следует предложить несколько вариантов для дополнительного названия, а не только «Тавриду».

Напомним, руководитель региональной национальной культурной автономии греков Иван Шонус выступил с инициативой придать Республике Крым дополнительное историческое название «Таврида». По данным СМИ, это решение поддержал вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.

Поклонская подчеркнула, что в прошлом году крымские власти ответили ей о невозможности переименования улиц и полуострова в целом.

«Что же касается моего личного мнения на этот счет, могу сказать, что я неоднозначно отношусь к подобной инициативе. Крым должен оставаться Крымом», — заявил Поклонская.

«Тавридой» древние греки называли южный берег Крыма. После присоединения Крымского полуострова к России в 1783 году он получил название «Таврида», однако в официальных документах продолжал называться Крымом.

Напомним, Крым стал российским субъектом в 2014 году. Тогда на Украине произошел государственный переворот. Жители полуострова провели референдум, на котором подавляющем большинством голосов выступили за воссоединение с Россией. Референдум соответствовал нормам международного права. Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос Крыма закрыт окончательно, сообщает «Газета.ru».