Киев, 17 сентября. Выборы на территориях Донбасса, неподконтрольных Киеву, могут состояться только по украинским законам. Об этом заявил спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.

«Выборы на временно оккупированной территории Донбасса могут состояться исключительно по законам Украины», — об этом заявил Разумков на телеканале ICTV.

Он не ответил на вопрос о том, планируют ли в Верховной раде продлить закон об особом статусе Донбасса. Разумков подчеркнул, что разговаривать на эту тему можно будет после изучения и доработки различных сценариев развития ситуации в Донбассе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в Донбассе возможны лишь после вывода войск с этих территорий. Он подчеркнул, что этот вопрос будет поднят во время встречи «нормандской четверки». Зеленский подчеркнул, что ключевой темой на повестке саммита должен стать обмен удерживаемыми лицами в Донбассе по формуле «всех на всех».

Зеленский также назвал важным вопросом отвод войск от линии соприкосновения в Золотом и Петровском. При этом президент подчеркнул, что не знает, удастся ли решить эти вопросы за одну встречу.

Украинский президент напомнил, что участники «нормандской четверки» последний раз встречались в октября 2016 года.

«Мы не можем ждать ее три-четыре года, потому что каждый день гибнут наши солдаты», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в 2014 года на Украине произошел государственный переворот. С ним не согласились жители юго-востока страны, которые объявили о своей независимости, так появились ДНР и ЛНР. В апреле 2014 года Киев ввел на их территорию свою войска — в стране началась гражданская война. По данным ООН, ее жертвами стали более 13 тысяч человек, сообщает «Газета.ru».