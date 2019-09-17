Седокова показала поклонникам опухшее от болезни лицо

Москва, 17 сентября. Известная певица Анна Седокова рассказала своим подписчикам в Instagram, что три недели болела крапивницей. Она показала свое опухшее от болезни лицо.

По ее словам, все началось с нескольких пятен на шее, затем болезнь начала прогрессировать и сделала Седокову похожей на леопарда. Экс-солистка группы «ВИА Гра» рассказала, что из-за крапивницы ей становилось тяжело дышать. Друзья и близкие родственники помогали Седоковой: делали ей уколы и мазали пятна на теле.

Певица призналась, что каждое утро ее беспокоил жуткий зуд. Пятна то появлялись в разных местах, то внезапно пропадали.

«Я пряталась, надевала очки и кепки, пыталась как-то замаскировать это, постоянно накладывая тональный крем. И, конечно, читала комментарии о том, что я с отекшим лицом от пластических операций», — написала Седокова.

Певица решила рассказать о постигшем ее недуге после того, как сумела вылечиться от крапивницы. Она подчеркнула, что врачи не смогли установить причины ее возникновения. Возможно, всем виной стресс, который певица в достаточном количестве испытывает на съемках.

Врач-дерматолог Анатолий Сулим рассказал, что существуют четыре вида дерматита, которые получили название крапивница: крапивница солнечная, крапивница острая, крапивница хроническая и крапивница гигантская.

Аллергия похожа на ожог крапивой: на теле выступают волдыри, наблюдается покраснение и вздутие кожи.

По словам медика, судя по фото в Instagram Седокову настигла гигантская крапивница — один из самых опасных видов дерматита. От гигантской крапивницы отекает лицо, а также возможен отек гортани, который может привести к смерти, если его вовремя не устранить.

«В случае с крапивницей неплохо было бы поинтересоваться состоянием печени, обследовать желудочно-кишечный тракт, узнать, в порядке ли глотка и гортань, что немаловажно для певицы. Чаще всего о болезнях именно этих органов сигнализируют повторные проявления крапивницы», — рассказал Анатолий Сулим в беседе с Teleprogramma.pro.

Ранее Седокова рассказала, как страдала от травли в школе.