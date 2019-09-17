В Киеве объяснили, почему Украине не выгодно возвращение Донбасса

Киев, 17 сентября. Украинский политолог Валентин Гайдай считает, что новому правительству в Киеве не выгодно возвращение Донбасса.

Гайдай напомнил, что Минские договоренности не выполняются Киевом на протяжении нескольких лет. По его мнению, новое правительство Украины также не намерено выполнять ни один из их пунктов, пишет «ПолитНавигатор».

«Минский процесс пошел и его послали. Я так понимаю, все и далеко. Раньше шестой пункт об обмене пленными выполнялся, с конца 2017 года даже не было обмена. Напомню, что обмен (обмен заключенными между Россией и Украиной — прим. ФАН) 7 сентября прошел не в рамках Минского процесса. Сомневаюсь, что Минские соглашения будут реализованы и этой властью», — сказал эксперт.

Политолог считает, что возвращение Донбасса в состав Украины невозможно по нескольким причинам, среди которых и экономические, и политические. При этом, подчеркивает он, нужно осознавать, что территория Донбасса является украинской и только Киев должен восстанавливать этот регион.

«Я говорил неоднократно, что возвращение Донбасса не выгодно ни одному политическому лагерю на Украине вне зависимости от цвета их идеологии и партии. Экономика, инфраструктура разрушены, вдобавок к этому заминированная территория. По анализу экспертов, потребуется около 10 лет на разминирование всей территории и два миллиарда долларов», — заявил Гайдай.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда жители Луганской и Донецкой областей отказались признавать правительство, пришедшее к власти в Киеве в результате госпереворота. В ответ на это действующий на тот момент украинский президент Петр Порошенко объявил о проведении на Юго-Востоке страны так называемой «антитеррористической операции». Жертвами боевых действий, по данным ООН, стали около 13 тысяч человек.

Процесс мирного урегулирования в Донбассе регламентируется в том числе Минскими соглашениями, предусматривающими прекращение огня, разведение сил и вооружений, обмен пленными и другие пункты. Несмотря на действующее перемирие, украинские вооруженные формирования практически ежедневно открывают стрельбу по позициям ополченцев Донбасса и кварталам мирных жителей.