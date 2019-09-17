Ярош призвал военных ДНР и ЛНР добровольно садиться в украинские тюрьмы

Киев, 17 сентября. Бывший депутат Верховной рады Дмитрий Ярош призвал военнослужащих республик Донбасса «добровольно садится в украинские тюрьмы». Таким образом он прокомментировал убийство военнослужащего ДНР в Мариуполе.

Боец батальона «Пятнашка» Роман Джумаев был ранее расстрелян неизвестными в Мариуполе. Его тело с множественными огнестрельными ранениями обнаружили на лестничной клетке дома, где он проживал.

«Сдавайтесь украинским правоохранителям! Добровольно садитесь в украинские тюрьмы и не выходите оттуда! Потому что кара Божья неотвратимо придет! Слава Нации! Смерть врагам!», — прокомментировал убийство ополченца Ярош на своей странице в Facebook.

Джумаев был задержан украинскими силовиками в 2017 году, которые предъявили ему обвинения в «участии террористической организации» (так украинские правоохранительные органы трактуют участие граждан ДНР и ЛНР в военных действиях против ВСУ). Суд, рассмотрев его дело, отправил Джумаева из СИЗО под домашний арест.

Ярош, являющийся также бывшим лидером неонацистской группировки «Правый сектор»1 (организация запрещена в РФ), известен своими громкими и скандальными выступлениями. Например, комментируя вынесенный этим летом в Италии приговор бойцу Нацгвардии Виталию Маркиву, он предложил в ответ похищать на территории Украины итальянцев.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.