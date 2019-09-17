Доводы РФ о незаконном приобретении «Приватбанком» активов в Крыму рассмотрят в Гааге

Москва, 17 сентября. Международный арбитражный трибунал в Гааге рассмотрит доводы России о незаконном приобретении «Приватбанком» активов в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РФ.
В пресс-службе подчеркнули, что информация СМИ о том, что постоянная палата арбитражного суда в Гааге отказала России в пересмотре решения о юрисдикции и ответственности РФ по иску «Приватбанка» не соответствует действительности.
В Минюсте отметили, что арбитры арбитражного трибунала разрешили предоставить доказательства того, что банк являлся незаконным владельцем имущества. Истец утверждает, что имущество было экспроприировано.
Российская сторона заявила, что представители «Приватбанка» прибегали к коррупции, чтобы получить активы, однако банк скрыл эти сведения.
«После того, как Российская Федерация сообщила о них, трибунал подтвердил, что заслушает стороны по этому вопросу одновременно с возражениями государства по размеру убытков банка», — сообщили в Минюсте.
Также Россия оспаривает решение международного арбитражного трибунала в государственном суде Нидерландов, по которому была признана юрисдикция рассматривать иск банка.
«Если трибунал согласится с доводами России, «Приватбанку» может быть полностью отказано в иске», — пояснили в Минюсте.