Певица Приходько прекратила сотрудничество с партией Тимошенко

Киев, 17 сентября. Украинская певица Анастасия Приходько объявила, что прекращает сотрудничество с партией «Батькивщина» Юлии Тимошенко и возвращается в шоу-бизнес. Об этом она написала в своем Facebook.

Сотрудничество Приходько и Тимошенко началось около года назад, в 2018 году. В своем посте в Facebook певица поблагодарила Тимошенко за совместную работу.

«Хочу сказать спасибо за все лидеру партии «Батьківщина» Юлие Тимошенко. Но мое решение - двигаться дальше! Это был тяжелый год... Да! Я возвращаюсь на сцену!», — написала она.

Комментаторы смешанно отреагировали не ее заявление. Многих волновал вопрос, чем певица будет заниматься дальше. Другие отметили, что подобное решение было ожидаемым. Нашлись и те, кто прямо сказал, что певице не следует заниматься политикой.

Летом этого года Приходько баллотировалась в Верховную раду в мажоритарном округе в Виннице от партии «Батькивщина». В предвыборной программе она обратила внимание на вопросы экономического роста в городах, выведение экономики из тени, а также говорила о «стимулировании экологического производства украинской сельхозпродукции».

Тем не менее, ей не удалось набрать достаточно голосов, чтобы войти в состав Рады.

Анастасия Приходько получила известность после того, как одержала победу в проекте «Фабрика звезд» в 2007 году. Кроме того, она представляла Россию на конкурсе Евровидение с русско-украинской композицией «Мамо».